體育 棒球 韓職

經典賽》去年因傷只打30場 前韓職MVP金倒永想帶南韓隊走更遠

2026/01/09 21:34

金倒永。（資料照，記者塗建榮攝）金倒永。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊備戰3月的經典賽，今天約近30名選手搭機前往塞班島進行第一階段的集訓。其中，去年受傷僅出賽30場的前韓職MVP金倒永也參加這次國家隊集訓，他表示身體狀況已經完全恢復，要為南韓隊全力以赴。

現年22歲的金倒永曾在2024年締造38轟、40盜、打擊率3成47的優異成績，該年勇奪韓職MVP，並入選2024年世界棒球12強賽南韓隊。但金倒永去年受到傷勢影響只打30場比賽，前一次出賽已經是去年的8月7日。

《韓聯社》報導，金倒永表示，目前身體狀況百分之百健康，從去年8月開始就在做復健，恢復身體狀態。他坦言，「心理上要恢復確實有點困難，但身為一名棒球選手，我覺得自己就該在一個糟糕的賽季後反彈，我也打算這樣做，對自己的身體完全有信心，即使其他人可能不這耀認為。」

由於2025年只打30場比賽，讓金倒永很珍惜這次南韓隊集訓的機會，「我真的很珍惜這次機會，因為我的職業生涯只有一個賽季打得很好，我會努力用出賽的表現來回報。」

《韓聯社》提到，金倒永的表現已經引起一些大聯盟球探關注，但他還需要再打滿4年，才能符合入札制度的資格。金倒永對此則說，「當你是為國家隊出賽時，最重要的是球隊的表現，而不是個人數據。只要球隊打得好，即使我沒有交出亮眼成績，那對我來說也會是一屆很好的大賽。我只想努力為球隊打球，盡可能帶大家走得更遠。」

金倒永指出，新賽季一開始可能會在跑壘上稍微保守一點，避免再次拉傷大腿後肌，但從長遠來看，他不會改變自己的打球風格，「我不會說自己會停止盜壘，因為我已經找回身體狀態，為了能像以前一樣再次盜壘。沒有盜壘就沒有我，所以我不會打得太保守。」金倒永說道。

南韓隊在本屆經典賽與日本隊、台灣隊、捷克隊、澳洲隊同組，分組取前二晉級複賽。

