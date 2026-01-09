1.2萬人馬拉松1/11台中開跑 西屯重要路段明起實施大規模交通管制

大型馬拉松台中開跑，西屯重要路段明起實施大規模交通管制。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕麗晨台中國際馬拉松首屆賽事訂1月11日清晨在台中中央球場盛大登場，吸1萬2000名國內外跑者參與，確保賽事順利進行及交通疏運安全，中央公園週邊等西屯區重要道路自10日起管制到11日，另賽道包括凱旋路、經貿九路、中科路等也有跑者優先通行等管制，請民眾行經配合。

台中市運動局指出，這項馬拉松賽活動時間自11日上午5時30分至13時30分，並於6時30分正式起跑，約1萬2000名國內外跑者參與，分別挑戰全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及3公里等多項組別。

請繼續往下閱讀...

相關交通管制自1月11日6時至13時30分實施賽道沿線交通管制，賽道路線行經凱旋路、經貿九路、中科路（科湳愛情橋）、科雅路、科雅三路、科雅西路、潭雅神自行車道、月祥路、東大路、筏堤西一街、西屯路三段、筏堤東一街等路段，為兼顧賽事競技性與安全性，全程馬拉松3小時30分內、半程馬拉松1小時45分內之菁英跑者將優先通行。

活動會場及周邊道路也將進行管制，其中凱旋七街（凱旋路至凱旋東街）則自明（10）日上午8時起至1月11日下午3時止；凱旋路（凱旋七街至敦化路二段）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋五街至凱旋七街）管制時間自明日中午12時起至1月11日下午3時止。提醒用路人及附近居民提前規劃替代動線，行經管制區域請配合現場交通指揮。

西屯重要路段明起實施大規模交通管制。（圖：市府提供）

重要路口交通管制時間表。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法