日職》對安可的期待不只有1、2年 西武球團：希望他可以在日本長長久久

林安可（中）加盟埼玉西武獅，與社長奧村剛（左）、資深顧問潮崎哲也（右）開心互動。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕林安可今天出席加盟西武獅記者會，由西武社長奧村剛替他披上73號球衣，在被媒體問及合約細節時，西武球團表示基於日職慣例，不方便對外說明詳細的金額，「但對安可的期待，不是只有1、2年。希望他可以在日本長長久久打下去，所以我們提供給他的是複數年合約。」

林安可在去年11月3日透過中職聯盟公告行使旅外自由球員權利後，11月17日統一獅球團宣布由日職西武獅取得議約權，接著在11月22日西武球團就宣布和他完成簽約。當時日媒報導林安可簽下的是一紙2年合約，另附帶1年選擇權，包含轉隊費在內，合約總額高達400萬美元（約台幣1.27億），屬於大型合約。

請繼續往下閱讀...

只是在今天由西武獅替林安可在台灣舉行的記者會上，球團並未明確說明合約內容，僅證實是複數年合約。若從奧村剛表示對林安可的期待不是只有1、2年，跟之前日媒和台灣媒體掌握的「2+1」年合約吻合，且當時消息人士就指出，基本上打得好，就會一直續約。

另一位出席的西武資深顧問潮崎哲也，對林安可也有期待，「期盼他能成為體現2026年球隊口號『打破』的關鍵選手，並希望他能全力拚戰，讓他的精彩表現一路傳回台灣。」

林安可加盟埼玉西武獅。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法