體育 籃球 TPBL

TPBL》對手守護神倒下！雲豹打爆國王 穩居聯盟龍頭

2026/01/09 21:27

桃園雲豹高錦瑋。（TPBL提供）桃園雲豹高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕桃園雲豹今天在新主場中壢國民運動中心，靠克羅馬、迪亞洛、高錦瑋、麥卡洛聯手進帳81分，以110：87打爆新北國王，戰績12勝4敗，持續穩坐TPBL龍頭寶座。

由於桃園巨蛋進行整修，雲豹把主場移至中壢國民運動中心，喊出「集中壢亮」口號。僅2000個座位的中壢運動中心，雲豹場佈仍比照桃園巨蛋的規模。

雲豹上半場靠3位洋將克羅馬、迪亞洛、麥卡洛得分都突破雙位數，以58：49領先客隊國王。此仗最大分水嶺是國王禁區守護神沃許本在第3節沒多久就因右腳扭傷倒在場上，在隊友攙扶下離場，雲豹就把握這樣的機會展開猛攻，克羅馬、高錦瑋都各自進帳10分，攜手帶隊擴大領先優勢。

國王少了高大的沃許本，只能靠傑登、杰倫等鋒線洋將扛禁區，很難跟雲豹抗衡，雲豹在第4節持續擴大領先，最後3分鐘兩隊都全本土出賽，雲豹也在新主場告捷。克羅馬攻下24分，迪亞洛繳出20分、12籃板，高錦瑋17分、5籃板和4助攻，麥卡洛斬獲20分、7籃板。

國王方面，受傷的沃許本留下12分、13籃板，杰倫23分、傑登14分，但本土球員無人得分雙位數，最高分是林彥廷的9分。國王此仗輸球後，戰績8勝10敗，勝率還是無緣達到5成。

桃園雲豹迪亞洛。（TPBL提供）桃園雲豹迪亞洛。（TPBL提供）

桃園雲豹克羅馬。（TPBL提供）桃園雲豹克羅馬。（TPBL提供）

新北國王沃許本。（TPBL提供）新北國王沃許本。（TPBL提供）

