體育 棒球 MLB

MiLB》2年前獲大聯盟約卻只待小聯盟 前韓職救援王談旅美生活大不易

2026/01/09 22:35

高祐錫。（歐新社）高祐錫。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊備戰3月的經典賽，今天約近30名選手搭機前往塞班島進行第一階段的集訓。去年12月以小聯盟約續留底特律老虎體系的南韓投手高祐錫，也參加這次南韓隊的集訓。高祐錫認為，去年球季曾受傷，目前身體狀況已經完全康復。

曾在2022年摘得韓職救援王的高祐錫，他在2024年1月以2年450萬美元加盟教士，未料春訓表現欠佳，開季無緣大聯盟。高祐錫在該年5月被交易至馬林魚，季中遭到指定讓渡（DFA），去年高祐錫遭馬林魚釋出，隨後以小聯盟約加入老虎隊。高祐錫在去年12月又與老虎隊簽小聯盟約續戰美職賽場。

《韓聯社》報導，高祐錫今在仁川國際機場受訪表示，「老實說，過去2年在那樣的環境下生活並不容易，但如果說我沒有做好準備，那就說謊了。」

高祐錫指出，「如果我能從小聯盟的經驗中學到東西，相信這些經驗最終會對我有所幫助，小聯盟的生活並沒有像外界想像那樣艱難。從我開始打棒球的那一刻起，就一直想上到大聯盟，也是支撐我走下去的動力。」

高祐錫雖然曾經是2023年經典賽南韓隊國手，卻在熱身賽因出現肩膀和頸部僵硬，導致他退出國家隊。高祐錫坦言，「那時沒有好好照顧好自己的身體，我會從那次經驗中學習，確保在賽事開打前的這段時間保持不要受傷。」

高祐錫。（資料照，法新社）高祐錫。（資料照，法新社）

