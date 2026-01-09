自由電子報
冬奧》不再只是作夢！陳映竹拿下米蘭冬奧競速滑冰門票

2026/01/09 22:39

陳映竹拿下米蘭冬奧競速滑冰門票。（取自臉書）陳映竹拿下米蘭冬奧競速滑冰門票。（取自臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣競速滑冰女將陳映竹日前確定拿下米蘭冬季奧運會女子競速滑冰500公尺參賽資格，她在臉書上分享心情，她表示，參加奧運是每個運動員的夢想，「這一次，我不再只是做夢——我即將前進奧運。」

陳映竹過去為滑輪溜冰的選手，生涯累積6面世錦賽獎牌，但因奧運沒有滑輪賽事，為了能前進五環殿堂，她在2023年決心轉戰難度更高的滑冰，並在去年亞冬運摘下我國史上首面獎牌。

陳映竹在去年11月的世界盃第二站加拿大卡加利站摘下女子500公尺銀牌，成為我國首位站上世界盃頒獎台的競速滑冰選手，這一場比賽也是奧運積分賽，讓她進軍奧運機會大增。

日前滑冰協會取得冬奧最終參賽名單，陳映竹確定拿到今年米蘭冬季奧運競速溜冰女子500公尺門票，至於另一台灣好手李宇翔則是拿下花式滑冰門票，成為我國近30年來首位本土培養取得門票的好手。

陳映竹今天在臉書上分享心情，她寫下，「在奧運資格積分賽的第二站，我滑出了個人最佳成績，拿下大道滑冰世界盃的首面獎牌，這不只感動了我自己，也感動了很多陪伴我的人，對我來說是一個很大的肯定，也讓我更有信心迎接奧運。」她提到，這個賽季幫自己加了很多額外訓練，想把自己不足的地方補起來，過程很累，但每次都告訴自己，「做好了，未來的妳會感謝現在的努力。」

「看到名字確定出現在Final名單上時，真的好開心，也很期待奧運。雖然只剩不到一個月，我會盡全力，把最好的自己帶上舞台。」陳映竹強調，這趟奧運，給自己的目標很簡單：展現自己、享受比賽。

