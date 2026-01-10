WTT冠軍賽》直落三輕取奧恰洛夫完成甜蜜復仇 林昀儒8強對決松島輝空

林昀儒以直落三解決德國老將奧恰洛夫，晉級男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名13的「沉默刺客」林昀儒，今天凌晨在2026年WTT杜哈冠軍賽男單16強賽展現火燙手感，只花了21分鐘就以直落三輕取兩屆奧運男單銅牌得主德國老將奧恰洛夫，8強將對決18歲的日本新星松島輝空。

林昀儒生涯和世界排名29的奧恰洛夫交手以6勝4負佔上風，不過最近一次在去年澳門世界盃小組賽最後一戰，小林第4局在13:12領先時，奧恰洛夫回了一個擦網高球，小林準備正手扣殺時，現場燈光突然閃了一下，最後主審裁定這分重打，小林心情也受到影響，隨後連丟3分，最終以1:3落敗，和16強門票擦身而過。

37歲的奧恰洛夫首輪以3:2扳倒世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，但次輪面對手感爆棚的林昀儒卻顯得無計可施。首局，林昀儒在開局1:3落後下展現正手拍威力，一口氣連拿10分，11:3將對手「定桿」。次局，林昀儒拿出招牌反手擰絕技，9:1強勢開局後，11:5再下一城。狀況絕佳的林昀儒，第3局多次上演精采絕倫的反拉，數度打穿奧恰洛夫的防線，最終以11:6拿下勝利，也打出近兩年的代表作。

林昀儒過去在國際賽和世界排名第8的松島輝空交手5次還沒輸過，最近一次在去年十月倫敦球星挑戰賽8強賽，小林決勝局在2:7的落後下，打出一波9:1的強力反擊，最後以3:2驚險保住對戰不敗紀錄。

