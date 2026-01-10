自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》從湖人交易來後只打29場！玻璃長人AD又受傷恐動刀缺陣數月

2026/01/10 07:34

戴維斯。（資料照）戴維斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）、麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，獨行俠球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）在昨天對決爵士之戰中遭遇左手韌帶傷勢，可能需要動手術，將使他缺陣數個月。

戴維斯的傷勢發生在比賽尾聲，當時他在防守馬卡南（Lauri Markkanen）切入籃下時受傷。消息指出，戴維斯將再尋求第二意見，以判斷是否必須接受手術；若戴維斯與獨行俠選擇非手術治療，預計仍將至少缺陣6週。

自2025年2月初透過和湖人震撼交易、與東契奇（Luka Doncic）互換東家後，戴維斯「痛痛人」體質持續發作，僅為獨行俠出賽29場例行賽，外加幾場附加賽。本季戴維斯至今僅出賽20場，場均20.4分、11.1籃板與1.7阻攻。

隨著美國時間2月5日交易大限逼近，獨行俠近期一直積極在交易市場上評估32歲的戴維斯。不過消息人士透露，這位10屆全明星的交易行情相當複雜，原因在於他一直以來的耐戰度飽受質疑，以及他希望在今年休季簽下一份延長距約。戴維斯下季薪資為5850萬美元，並在2027-28賽季握有6280萬美元球員選項。

