體育 籃球 NBA

NBA》繼楊恩後又一少主被交易？美媒爆灰熊有意送走2屆明星莫蘭特

2026/01/10 11:06

莫蘭特。（資料照）莫蘭特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日前老鷹剛達成重磅交易，將少主楊恩（Trae Young）送往巫師，如今又有一位「少主」可能遭交易。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊正式開放聽取少主莫蘭特（Ja Morant）的報價，不排除在美國時間2月5日交易大限前，送走這位2屆全明星後衛。

26歲的莫蘭特本季場均出賽28.3分鐘，繳出19.0分、7.6助攻，但投籃表現下滑，投籃命中率僅40.1%、三分命中率20.8%，皆為生涯新低。莫蘭特與灰熊的合約到2027-28賽季，他今年夏天有資格簽下一份最高3年1.78億美元的延長合約。

報導指出，多支球隊已加入莫蘭特的交易談判行列，聯盟高層普遍認為，灰熊若啟動交易，希望能換回選秀權與年輕球員。而在科沃德（Cedric Coward）、周志豪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）、斯賓塞（Cam Spencer）等年輕球員陸續冒出頭的情況下，灰熊正在評估多種未來走向，包括圍繞這批新秀與前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr. ）建隊；同時，球隊也未完全排除繼續以莫蘭特作為重建核心之一。

