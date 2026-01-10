MLB》交易傳聞四起！響尾蛇不賣當家明星二壘了 仍想搶209轟重砲？

馬提。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）休賽季陷入交易傳聞，然而日前響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）表示交易馬提的可能性不大後，今天《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，響尾蛇確定不會賣馬提。

32歲的馬提目前公認為大聯盟現役最強二壘手，生涯入選3屆明星賽，拿下2座銀棒獎，也曾奪下2023年國聯冠軍賽MVP。本季馬提出賽126場，打擊三圍.283/.376/.517，攻擊指數0.893，敲出28轟、72分打點，wRC+高達145，fWAR值4.6，並入選年度最佳陣容第一隊。馬提生涯敲出171轟、587分打點。

響尾蛇為了加強投手陣容，同時減少球隊去年創隊史紀錄的1.95億美元薪資，因此在休季聽取馬提的報價。響尾蛇總管哈森受訪坦言，球隊現階段很多方面都充滿不確定性，因此不得不太探索各種方案；但他也知道若交易馬提，球隊攻防兩端都會大幅下滑。因此過去幾天他通知各隊不會再進行有關馬提的任何交易談判後，也和馬提通電話，兩人將在春訓期間好好聊聊，哈森表示，預計雙方不會有任何芥蒂。

哈森透露，響尾蛇還有預算可以補強幾位後援投手，但大聯盟官網響尾蛇記者吉爾伯特（Steve Gilbert）指出，在沒有交易馬提的情況下，似乎不太有機會再砸大約簽下一名高薪自由球員。然而根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，響尾蛇尚未排除簽下生涯209轟的柏格曼（Alex Bregman）。

柏格曼。（資料照）

