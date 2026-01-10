自由電子報
MLB》曾被視為李灝宇潛在競爭者！道奇簽下28轟工具人後還會有動作

2026/01/10 08:29

伊巴涅茲。（資料照）伊巴涅茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天做出內野補強，先是從雙城讓渡名單中撿走費茲傑爾（Ryan Fitzgerald），接著又與32歲古巴資深工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez）簽下1年大聯盟合約。

伊巴涅茲曾在2023年來台參加經典賽，近3年都效力老虎的他是左投專武，能鎮守一、二、三壘，也能客串外野。上季伊巴涅茲出賽91場，打擊三圍.239/.301/.352、攻擊指數0.653；生涯5年累積28轟、128分打點。季後老虎宣布不續約（Non-tender）伊巴涅茲，讓他成為自由球員。

值得一提的是，先前《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）分析，效力老虎3A的台灣新星李灝宇，未來定位可能會類似伊巴涅茲；大聯盟官網老虎記者貝克（Jason Beck）也提到，李灝宇休季被加入40人名單，讓老虎在2026年球季可以在面對左投的代打人選上，有更年輕化的選擇。

由於道奇今天先引進費茲傑爾，讓40人名單滿編，因此接下來還會有後續操作，才能正式將伊巴涅茲簽下並納入40名單中。大聯盟官網道奇記者Sonja Chen指出，道奇來季內野陣容大致確定，唯獨二壘存在疑問，韓裔金手套艾德曼（Tommy Edman）因動刀恐趕不上開季，而道奇其他內部選項還包括羅哈斯（Miguel Rojas），金慧成、弗里蘭（Alex Freeland）與今天加入的2位新同學。

