MLB》神巧合！道奇撿來31歲大齡菜鳥 竟意外完成另類「三方交易案」

魯伊茲、費茲傑羅、瓦格曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天做出內野補強，接連引進費茲傑爾（Ryan Fitzgerald）與伊巴涅茲（Andy Ibáñez）。值得一提的是，道奇從雙城讓渡名單撿來費茲傑爾，竟意外完成一筆另類「三方交易案」。

在獨立聯盟與小聯盟奮鬥多年後，31歲的費茲傑爾上季終於在雙城迎來大聯盟初登場，整季出賽24場繳出.196/.302/.457的打擊三圍，攻擊指數0.758，敲出4轟、9分打點，OPS+106；防守方面，費茲傑爾在內野4個位置都曾亮相。

然而季後雙城因向馬林魚交易來瓦格曼（Eric Wagaman），因此將費茲傑爾DFA（指定讓渡），今天他被道奇給吸收。有趣的是，瓦格曼因馬林魚從道奇交易來前美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）後遭DFA，如今魯伊茲、瓦格曼與費茲傑爾3人休季分別從道奇轉往馬林魚、從馬林魚轉往雙城、從雙城轉往道奇，形成另類「三方交易案」。

道奇來季內野陣容大致確定，唯獨二壘存在疑問，韓裔金手套艾德曼（Tommy Edman）因動刀恐趕不上開季，而羅哈斯（Miguel Rojas），金慧成、弗里蘭（Alex Freeland）、費茲傑羅與伊巴涅茲都是道奇其他內部選項。

