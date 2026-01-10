自由電子報
NBA》「苦命」人生何時落幕？美媒爆僅1隊想要庫明加、揭殘酷現實

2026/01/10 11:39

庫明加。（資料照）庫明加。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士23歲好手庫明加（Jonathan Kuminga）持續遭到冷凍，與金州大軍的緣分在本季可能即將走向盡頭。根據《NBC Sports Bay Area》勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）爆料，儘管具備天賦與身體條件，但聯盟對庫明加的評價相當冷淡，甚至只有一支球隊對他有興趣。

報導指出，消息人士透露，截至目前29支球隊中，只有國王曾表達對庫明加的交易興趣，其餘球隊頂多是「象徵性」關注，市場溫度甚至比他去年夏天受限自由球員時還低。而國王之所以成為唯一追求者，比較像是因為球隊希望清理高薪老將、啟動重建。

多名聯盟高層表示，若庫明加真被普遍視為「未來明星」，勇士早就能換回理想籌碼，但現實是至今沒有任何報價顯示其他球隊真正「愛他」；一名球探也直言：「沒有人看得懂庫明加，因為連勇士自己都搞不懂他。」

報導指出，目前庫明加表面上與勇士維持和平共處，但雙方關係早與破裂，庫明加希望盡快離隊，而勇士則計畫在美國時間1月15日取得交易資格後立刻嘗試出清，並期待至少換回一名高階輪替球員。

此外，多名聯盟人士私下指出，庫明加在控球、投射穩定度與決策能力仍不足以支撐他成為核心，甚至是否能成為爭冠球隊的二當家、三把手都仍存疑，而這也成為他市場價值冷清的原因。

