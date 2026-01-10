TPBL》高國豪兄弟互控傷害 大哥嗆「我要弄斷你的腳」判拘役30天

高國豪兄弟互控傷害，大哥恐嚇「我要弄斷你的腳」判拘役30天。（資料照）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新竹攻城獅當家球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，前年底3兄弟在蘇澳餐廳互毆後提告，3人被檢方依傷害罪起訴，大哥高聖文因嗆「我要弄斷你的腳」另涉恐嚇。宜蘭地院判決出爐，傷害部分和解，公訴不受理；高聖文犯恐嚇危害安全罪，判拘役30日，緩刑2年。

高國豪與親兄弟對簿公堂，法院勸雙方第一次和解時，疑似和解方案及賠償金額談不攏破局，判決前夕互毆畫面曝光引發社會輿論，球團以「私人事務、球員自行處理」回應，但TPBL聯盟仍做出禁賽懲罰。

高家前年12月在宜蘭蘇澳餐廳辦家庭聚會，3兄弟起口角打成一團，高國豪不敵二打一，最後還遭大哥高聖文壓制在地，並被怒嗆「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球。」

事後雙方互告傷害、恐嚇等罪，3人對犯行坦承不諱，宜蘭地檢署去年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟，大哥高聖文出言恫嚇，另涉恐嚇危安罪。宜蘭地院原定去年12月一審宣判，但法院收到雙方傳真來的和解書，內容提及已達成私下和解，並要撤回傷害告訴，因此全案進入和解程序，另定審理日期。

案經法官審理後，傷害部分和解，公訴不受理；大哥嗆高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」部分，宜蘭地院依犯恐嚇危害安全罪，判高聖文拘役30日，可易科罰金，緩刑2年，接受法治教育課程3場次。

