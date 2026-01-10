自由電子報
體育 棒球 中職

中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解

2026/01/10 10:36

布坎南（中）。（資料照，記者陳志曲攝）布坎南（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。

悍將聲明如下：

富邦悍將表示，球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行， 針對2025球季隸屬本球團之外籍球員布坎南（David Buchanan），截至目為止，悍將從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。

對於今日台鋼雄鷹開訓儀式上，洪一中總教練所發表之相關言論，悍將球團表達震驚與不解，依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。

悍將球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。

台鋼聲明如下：

關於洪總在開訓儀式的致詞時提到球團新洋將為布坎南ㄧ事，該選手的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場。這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。

