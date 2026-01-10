自由電子報
體育 棒球 中職

中職》人生第一次當隊長 「打擊王」吳念庭責任更重了

2026/01/10 10:46

吳念庭。（記者李惠洲攝）吳念庭。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天在台鋼科大訓練基地舉行春訓開訓典禮，擔任兩年隊長的王柏融，開心地笑著把隊長值星帶交接給吳念庭，也讓吳念庭成為隊史第2位隊長。

吳念庭說，「連兩年隊長都是柏融，壓力可以釋放一點，放在我身上了，所以柏融才會笑得這麼開心，這兩年辛苦柏融了，該換我接下這個職位，我應該要做一些事情讓球隊更好，去年顧自己的成績，今年希望兼顧好球隊的東西。」

吳念庭坦言，他的個性好像不太適合站在前面講話，這也是人生第一次當隊長，對這個職位滿陌生的，「一開始有點猶豫，後面還是輪到我了，決定接下隊長職務，第一次當隊長，做的事情也沒什麼不一樣，在場上、場下給隊友心靈雞湯，帶動他們在休息室的氣氛。」

台鋼集團斥資3億重金打造訓練基地，吳念庭說，人工草皮滿有日本訓練基地的感覺，球場硬體設備很好，也有觀眾席，如果球隊在這邊比賽，球迷可以進場看球，讓選手更有動力練習、比賽，昨天住進宿舍感覺很棒，室友是曾子祐，有兩間房間、客廳，各一台冷氣，電視還有裝MOD，非常好。

去年吳念庭拿下中職打擊王，今年他的目標是安打王，「去年缺席比較多場比賽，安打數沒辦法追到前半段選手，今年如果都能健康出賽，有機會拚安打王，當作一個目標。」

