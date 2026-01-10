自由電子報
體育 棒球 中職

中職》澄清湖棒球場屋頂破洞 拖了1年4個月終於要補起來了

2026/01/10 11:42

澄清湖棒球場的四大片屋頂膜構遭颱風吹毀，近日終於要補起來了。（張博洋提供）澄清湖棒球場的四大片屋頂膜構遭颱風吹毀，近日終於要補起來了。（張博洋提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024年山陀兒颱風侵襲高雄，造成澄清湖棒球場的四大片屋頂膜構遭吹毀，去年球季一直未修復，拖了1年4個月後，修復工程預計今年1月19日完工，屋頂破洞終於要補起來了!

世界12強棒球賽成功在台灣吹起一陣棒球旋風，將人潮也帶回球場，2025年澄清湖棒球場主場賽事場均7532 人，其中單場最高1萬5487人，觀賽熱潮有目共睹，2025年亞洲冬盟更挑選澄清湖棒球場為主要場地。

不過，2024年9月「山陀兒」颱風侵襲高雄，強風吹壞澄清湖球場的電力設備，也造成看台上的的四大片、兩小片屋頂膜構被吹落損毀，導致球場部分區域喪失遮陽、遮雨功能。

由於膜構物料需特別訂製，修復時程趕不上去年職棒開季，去年一整年，台鋼雄鷹主場球迷在屋頂破洞的澄清湖棒球場觀賽，形成另類特殊景象。

多位高雄市議員近日考察澄清湖棒球場，針對外界關心的屋頂膜構復建工程，議員張博洋表示，原預定於去年中開工，但因為當時賽季仍在進行，為了不影響職棒例行賽及冬盟賽事進行，並確保施工過程中觀賽民眾的安全，所以原定去年底完工的工程因此延期，但目前進度已過5成，整體工程預計將今年1月19日完工，賽場內的草地也正在積極養護中。

張博洋指出，主要工程項目為球場屋頂膜構、也就是遮陽布幕的部分，共計四大片兩小片，並針對周邊鋼索結構等進行修繕，在市府及中央的經費補助下，很高興終於將破掉的屋頂補起來了！

​議員們此次會勘，也針對球場場內階梯及入場斜坡雨天止滑、無障礙通道動線及座位、球場室內地板髒汙等問題，向運發局與工程單位進行反映，希望在今年開賽季前，持續進行改善。

議員視察球場屋頂膜構工程進度。（張博洋提供）議員視察球場屋頂膜構工程進度。（張博洋提供）

澄清湖棒球場的草地持續養護中。（張博洋提供）澄清湖棒球場的草地持續養護中。（張博洋提供）

