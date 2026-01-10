自由電子報
棒球

經典賽》第一戰對台灣最關鍵！日本監督分析原因 直言台、韓都不好打

2026/01/10 12:42

井端弘和。（資料照，記者李惠洲攝）井端弘和。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月正式開打，要力拚衛冕的日本隊預賽首戰就要碰上台灣隊，日本監督井端弘和接受日媒《Number Web》採訪，直言第一戰對上台灣的比賽最關鍵。

衛冕軍日本隊在今年WBC分在C組，預賽首戰將於3月6日對上台灣，同組對手還有南韓、澳洲、捷克。井端弘和直言，預賽第一戰將是最大難關，「這種短期國際賽，如果一開始卡住，往往會對後續比賽產生連鎖影響。」

井端弘和回憶，東京奧運時，日本首戰對上多明尼加打得相當辛苦，雖然最終仍以4：3險勝，但後續對美國的比賽仍是一路處於劣勢，「贏是贏了，但節奏一直不理想。」他指出，國家隊不像母隊能長時間磨合，選手是在短時間內集結，「無論是球員或教練，都需要花時間摸索這支球隊該怎麼打、該成為什麼樣的球隊。」

首戰打完台灣後，日本接下來要對上南韓，井端直言兩隊整體實力都很高，無論投手或打線皆具威脅。他還分享，過往他當球員時即使能擊敗南韓，也經常是「先被得分」，連上屆經典賽雖然以13：4勝出，但前3局就丟掉3分，「不只是台灣、南韓，任何對手都一樣，能先得分非常重要。就算被先馳得點，也必須將傷害控制在最小。」

對於連霸的關鍵，井端弘和強調國際賽不可能零失誤，真正的重點在於「犯錯後如何應對」，「我們只專注眼前這一勝，一場一場贏下來。如果結果能像上屆一樣，讓不只是棒球迷，而是所有日本人民都感到開心，那就是最好的結果了。」

