中職》「歹勢、嘴太快」 洪總為布坎南風波向自家領隊、富邦都致歉

〔記者倪婉君／高雄報導〕「歹勢、歹勢，真的是我嘴太快。」台鋼雄鷹總教練洪一中今天在開訓典禮上提到球團在季後的補強人選，包括去年效力富邦悍將的布坎南，意外引發軒然大波，他隨後在球團高層說明狀況後，也在接受媒體聯訪時致歉，表示布坎南是自己去年季有曾向台鋼領隊劉東洋提到若他未獲富邦續約、球團可以試著接觸的對象，「我以為球團可能有去談，一時嘴太快，真的歹勢」。

洪總在開訓典禮自爆球團有補強布坎南後，因為透過直播放送出去，不但引來球迷熱烈討論，富邦球團也發聲明表示對洪總的說法「感到震驚與不解」。洪總對此也特別向富邦球團致歉，表示自己真的對於在2月28日之前不得接觸其他球團有意續約洋將的條款不清楚，為自己一時嘴快感到抱歉。

「其實這是我去年向球團提的，因為布坎南對我們真的投得不錯，我滿喜歡他的。」洪總表示其實是去年季後有向劉東洋提到補強人選的事、談到布坎南，而球團高層對他的需求一向重視，「每次我提的，領隊都會說ok，所以我以為球團真的有去談。」

正因為這樣的誤解，洪總才會在開訓典禮上失言，他表示自己對領隊也很抱歉。台鋼目前洋將人選已找得差不多，包括魔鷹、艾速特、後勁和櫻井周斗，洪總說，「我們該找的洋將都找齊了，布坎南只是其中一個預備人選」。

