經典賽》兩大強投不打經典賽 中職會長發聲！

〔記者羅志朋／高雄報導〕WBC經典賽台灣隊訂15日於高雄國訓中心開訓，只是旅美投手鄧愷威和台鋼雄鷹低肩側投黃子鵬都辭退，台灣隊先發投手戰力拉警報。

中職聯盟負責經典賽台灣隊組、訓、賽，中職會長蔡其昌說，「像愷威、子鵬這麼優秀的選手不打，我都會覺得可惜，但尊重他們的生涯規畫和決定，教練團在實際執行遇到的困難面，他們就會去找出替代方案，隊形要不要做調整，每一次國際賽的邀請都是同樣問題，不可能完全順利，我們要找出平衡點。」

蔡其昌強調，為什麼當初會挑43人名單？ 因為旅外球員變數很多，大聯盟工會和各球團都充滿變數，當初就有預期，每一位旅外球員都必須針對所屬球團進行溝通，例如什麼時候報到、集合地點在哪裡、使用限制是什麼，只要邀請一位旅外球員，就要面對這些問題，聯盟持續跟各球團解決每位選手的問題。

蔡其昌表示，國家隊選材過程一定沒辦法百分之百如意，教練團一定是考量有幾場比賽，對手球風和特質是什麼，如果要贏球應該排出什麼陣容，「豪駒總教練和教練團很辛苦，愷威、子鵬不打，他們應該會有一些因應調整，43人名單很重要的原因就在這裡，如果沒有進入集訓名單，啟動的機制就會和大家不同調，讓多一點球員集訓，教練團才能游刃有餘。」

