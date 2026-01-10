中職》「228條款」問題頻傳 味全龍領隊提出看法

丁仲緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中今天在春訓開訓儀式上，談到戰力補強脫口說出「還有一個洋將布坎南」，由於涉及聯盟規章引發軒然大波。味全龍目前也正在洽談已取得離隊同意書的樂天桃猿王牌左投魔神樂，針對問題頻傳的「228條款」，味全領隊丁仲緯也提出自己的看法。

魔神樂經紀團隊在原合約中設定優先議約權時限，即便樂天桃猿有意續約，魔神樂在該期限後可與其他球隊洽談，不用拖到2月底，因此味全正在接洽中，丁仲緯指出，「有確認就會儘快公布，的確我們都有確認所有程序，依照聯盟規範去走。」

關於228條款的討論，丁仲緯表示，相信聯盟會做很滿好的處理，後續也會去做討論，「我們朝開放的態度去面對，去討論看怎麼樣讓規章更好。」這項條款是否有些不合時宜？他認為辦法制訂好，隨著時代在走，一定會有調整空間，就想看怎麼樣才能讓聯盟更好，「日職、韓職都有各自的作法，中職能找出更適合我們的方法。」

根據聯盟規章第17章外國籍球員管理辦法第96條轉隊規定，外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權；優先議約權期限截止前，原球團外國籍球員與其他球團禁止透過任何方式交涉有關球員契約事宜；若經聯盟查證屬實，由會長對於違規球團處以罰款，違規球員限制未來可效力之球團；若原球團以書面向聯盟提出同意放棄該選手之優先議約權時，則不受前項規定限制。

