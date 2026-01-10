NBA》狂勝34分！柯瑞砍27分 勇士賞給國王7連敗

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰國王，一哥柯瑞（Stephen Curry）飆出全場最高27分、10助攻，率隊以137：103狂勝國王，賞給他們7連敗。

勇士在首節最多曾取得9分領先，但國王在次節追到1分落後，柯瑞此時跳出飆進三分球隨後又助攻小裴頓（Gary Payton II），助隊不被超車，D.格林（Draymond Green）也在該節讀秒飆進三分球，半場打完勇士暫時以63：59領先。

柯瑞上半場包辦18分全場最高，國王方面，德羅森（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）都貢獻11分全隊最高。

國王在第3節打出競爭力，拉文、德羅森輪流跳出，助隊迎頭趕上，隨後柯瑞連飆進兩記三分球反擊，而勇士在第3節尾聲到第4節開局打出一波15：0攻勢，將領先擴大到雙位數。

國王在追分階段，魏斯布魯克（Russell Westbrook）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在爭搶籃板時因不必要肢體接觸，導致魏少吞下惡意犯規，而波傑姆斯基也因此有機會在罰球線上得分，接著輪到他挺身而出，連續得分助隊奠定勝基。

勇士今天團隊命中率達55%，柯瑞攻下27分、10助攻，替補上陣的莫爾頓（De'Anthony Melton）貢獻19分次之；國王方面，德羅森拿下24分全隊最高，拉文、施洛德（Dennis Schroder）都貢獻15分。

