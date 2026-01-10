自由電子報
NBA》超越名人堂傳奇張伯倫！37歲「死神」KD飆30分寫鬼神里程碑

2026/01/10 13:39

杜蘭特。（法新社）杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭客場對決拓荒者，37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高30分，還寫下超狂里程碑；然而火箭在決勝節瘋狂打鐵，浪費13分領先並慘遭拓荒者逆轉，最終105：111吞下2連敗，近2場比賽連續碰上拓荒者都遭遇毒手。

杜蘭特此役手感火燙，前3節打完13投8中攻下23分，並在第三節5分23秒之際於左邊外線45度角，接球後立刻拔起出手，球空心入網。杜蘭特生涯得分來到3萬1422分，超越名人堂傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），來到歷史得分榜第7名。

火箭半場打完僅領先1分，易籃後替補出發的謝波德（Reed Sheppard）單節9投4中包括3顆三分球，火箭單節外圍13投7中，打出34：22攻勢，前3節打完將比分拉開至90：77。然而決勝節火箭進攻完全卡彈，讓拓荒者趁虛而入爆打34：15猛攻，最終浪費13分領先優勢，在客場遭到逆轉。

杜蘭特今上陣39分鐘20投11中，攻下30分12籃板4助攻2火鍋，湯普森（Amen Thompson）24分9籃板3助攻2抄截，謝波德20分4助攻3籃板；拓荒者「雙殺」火箭後豪奪5連勝，卡馬拉（Toumani Camara）進帳全隊最高25分，阿夫迪賈（Deni Avdija）、夏普（Shaedon Sharpe）各貢獻20分，洛夫（Caleb Love）板凳挹注18分。

