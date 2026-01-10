自由電子報
高雄富邦馬拉松熱鬧登場 212隻「恐龍」競速吸睛

2026/01/10 13:40

高雄富邦馬拉松熱鬧登場 212隻「恐龍」競速吸睛。（記者黃良傑攝）高雄富邦馬拉松熱鬧登場 212隻「恐龍」競速吸睛。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市運動發展局主辦「2026高雄富邦馬拉松」今（10）日於國家體育場熱鬧登場，民進黨有意參選市長的立委也到場參與，增加曝光度並與市民同樂，賽事增加「最速恐龍爭霸賽」，共吸引212隻「恐龍」報名，陳其邁也穿上恐龍裝一起跑起來。

富邦馬拉松今年進入第16年，也增加了往北高雄路跑的馬拉松路線，沿路可欣賞高雄的海景，感覺海邊豐厚的人情味和美食；首日5K休閒組創意造型以「水」為主題，融合海港、河岸景觀與永續循環意象，許多民眾帶著寵物、闔家大小一起參賽同樂。

今天也進行視障組與運動輪椅組共同參加休閒組競賽，展現高雄富邦馬拉松多元平權的共融精神，為激勵台灣好手於隔日全馬、半馬組賽事創造佳績，民間企業再度與運動發展局合作，設置總額60萬元的「本土選手破全國紀錄獎金」。

比賽結果由來自台鋼足球隊的王睿，以及在高雄港警總隊服務的李芷涵分別奪下男女組冠軍，獲7500元獎金。

王睿去年也稱霸草原恐龍競速，他表示，今年在田徑場上好跑很多，拿到獎金後要買禮物送給女朋友；李芷涵第一次參賽就奪冠，她笑稱平日就有運動習慣，拿到獎金第一個念頭是要去打瘦瘦針。

今年也首度邀請超人氣吉祥物與啦啦隊女孩共同競速，將現場氣氛炒熱至最高點，明（11）日賽事將進入專業競技部分，包含全馬與半馬組，另外視障組及輪椅組也納入正式競賽項目。

高雄富邦馬拉松熱鬧登場。（記者黃良傑攝）高雄富邦馬拉松熱鬧登場。（記者黃良傑攝）

