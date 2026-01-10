PLG》3億台幣的「皇鷹學院」 台鋼獵鷹也可以使用

台鋼獵鷹進駐皇鷹學院。（台鋼獵鷹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台鋼集團斥資台幣3億元於台鋼科技大學打造職業運動訓練基地「皇鷹學院」，今天進行落成啟用典禮，這座訓練基地整合棒球、籃球與排球，提供中職台鋼雄鷹、PLG台鋼獵鷹及TPVL台鋼天鷹3支職業球隊共同使用，並結合專業訓練場館與球員宿舍，建構全天候運作的完整訓練與生活環境。

落成典禮由台鋼集團會長謝裕民親自出席，並由同時身兼「三鷹」──台鋼雄鷹、台鋼獵鷹及台鋼天鷹董事長的王炯棻共同參與。與會貴賓還包括台鋼雄鷹領隊劉東洋、台鋼獵鷹與天鷹總經理王澄緯，以及台鋼雄鷹總教練洪一中、台鋼獵鷹總教練柯納與台鋼天鷹總教練翰克，共同為皇鷹學院啟用儀式進行剪綵，象徵台鋼集團整合資源、打造完整職業運動培育體系的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

皇鷹學院正式啟用，PLG台鋼獵鷹成為受益者，迎來專屬且完善的職業訓練基地，象徵球隊在專業化與長期發展道路上邁出關鍵一步。獵鷹總教練柯納表示，能夠擁有一座真正屬於球隊的訓練基地，且能24小時全天候使用完整設施，對球員與教練團而言意義非凡。他指出，自己曾在世界各地看過許多優秀的訓練設施，但皇鷹學院在規模與完整度上屬於不同層級，不僅讓整個台鋼大家庭更加緊密，也讓球隊得以在頂級、專業的環境中，全心投入每日訓練與工作，未來更將成為吸引優秀人才加入的重要關鍵。

台鋼獵鷹進駐皇鷹學院。（台鋼獵鷹提供）

台鋼獵鷹進駐皇鷹學院。（台鋼獵鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法