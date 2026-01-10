NBA》詹姆斯準大三元但出現要命失誤 湖人不敵公鹿寫里程「悲」

詹姆斯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕公鹿今作客洛杉磯，團隊6人得分超過雙位數，以105：101力退湖人，賞對手2連敗。詹姆斯（LeBron James）雖繳出準大三元，但在關鍵時刻發生致命失誤，達成在湖人生涯的3500次助攻成為里程「悲」。

湖人前役在詹姆斯缺陣下輸給馬刺，公鹿則在客場不敵勇士，雙方今都要避免2連敗，公鹿上半場繳出高達58.1%的命中率，打完前兩節以61：52領先湖人，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與K.波特（Kevin Porter Jr.）都拿下12分。湖人以詹姆斯13分最佳，東契奇（Luka Doncic）12投3中僅拿10分。

東契奇易籃後手感回溫，第三節獨攬12分，公鹿靠特倫特（Gary Trent Jr.）替補在外線挹注火力維持優勢，打完前三節仍有86：77領先，紫金大軍決勝節急起直追，拉出一波19：8攻勢反超，雙方你來我往，東契奇倒數16秒犯滿畢業離場，波特3罰2中，隨後詹姆斯出現失誤，被亞德托昆波抄截成功，波特接下來2罰都沒失手，公鹿以4分差帶走勝利。

波特攻下全隊最高22分，另有5籃板、6助攻、4抄截，亞德托昆波挹注21分、6籃板、5助攻、2抄截、2火鍋，庫茲馬（Kyle Kuzma）替補上陣拿下13分。

湖人此役僅3人得分超過雙位數，詹姆斯21投10中進帳26分、10助攻、9籃板，另有3失誤，提前犯滿離場的東契奇拿下24分、9籃板、9助攻，拉雷維亞（Jake Laravia）13分。

