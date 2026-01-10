NBA》為何棄用領15億約的庫明加？勇士教頭解析與兩巨星搭配的弱點

庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士23歲好手庫明加（Jonathan Kuminga）持續遭冷凍，球團也尚未找到交易對象。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪表示，「我替他感到失望，因為事情沒有像開季前幾週那樣持續下去。」

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，是球隊陣中第四高薪的選手。庫明加開季擔任勇士隊先發球員時，曾打出4勝1敗的佳績。

請繼續往下閱讀...

但隨著庫明加的表現下滑，讓勇士球團也把他從先發降至替補，而庫明加自去年12月18日之後，就沒有再出賽。本季庫明加出賽18場有13場先發，平均有11.8分、6.2顆籃板、2.6次助攻。

對於庫明加的狀況，柯爾今天受訪說明，要讓庫明加、J.巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）同時擔任二號、三號、四號位先發，會變得很棘手，「我想任何人都看得出來，以投射能力來說，那是一個很困難的組合。」

柯爾指出，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的存在，幾乎可以抵銷在球場上空間的所有問題，「但在現代NBA，我認為要一直依靠這樣的方式是很困難的，而我們也意識到這一點。」

「我們給了這套陣容幾週時間，而最終，我認為這套陣容的弱點被徹底暴露了。」柯爾說，「這就是為何我們才選擇走向不同的方向的原因。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法