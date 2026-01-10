自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》為何棄用領15億約的庫明加？勇士教頭解析與兩巨星搭配的弱點

2026/01/10 15:45

庫明加。（資料照，美聯社）庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士23歲好手庫明加（Jonathan Kuminga）持續遭冷凍，球團也尚未找到交易對象。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪表示，「我替他感到失望，因為事情沒有像開季前幾週那樣持續下去。」

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，是球隊陣中第四高薪的選手。庫明加開季擔任勇士隊先發球員時，曾打出4勝1敗的佳績。

但隨著庫明加的表現下滑，讓勇士球團也把他從先發降至替補，而庫明加自去年12月18日之後，就沒有再出賽。本季庫明加出賽18場有13場先發，平均有11.8分、6.2顆籃板、2.6次助攻。

對於庫明加的狀況，柯爾今天受訪說明，要讓庫明加、J.巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）同時擔任二號、三號、四號位先發，會變得很棘手，「我想任何人都看得出來，以投射能力來說，那是一個很困難的組合。」

柯爾指出，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的存在，幾乎可以抵銷在球場上空間的所有問題，「但在現代NBA，我認為要一直依靠這樣的方式是很困難的，而我們也意識到這一點。」

「我們給了這套陣容幾週時間，而最終，我認為這套陣容的弱點被徹底暴露了。」柯爾說，「這就是為何我們才選擇走向不同的方向的原因。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中