MLB》鬼神二刀流！大聯盟評選大谷翔平生涯每局最精彩瞬間（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平強投豪打不斷締造史詩級紀錄，成為大聯盟獨一無二的存在。大聯盟電視網《MLB Network》將1月7日訂為「Shohei Day」，更選出大谷翔平整個職業生涯中每一個半局最精彩、最具代表性的經典時刻。

1局上半：投手大谷在天使主場初登板

大谷翔平在2018年4月9日迎來他在天使主場的投手初登板，1局上就飆出3連K，先後三振掉喬伊斯（Matt Joyce）、希米恩（Marcus Semien）和勞瑞（Jed Lowrie）。大谷該役前6局完全壓制，繳出無安打無保送的優質內容，主投7局飆12K無失分，只被敲出1支安打，另外投出1次保送，表現震撼全場，最終順利拿下生涯第2勝。

1局下半：大谷翔平在天使主場敲出生涯首轟

大谷翔平在2018年4月4日對戰印地安人（2022年改名為守護者），在天使主場首打席從湯姆林（Josh Tomlin）手中敲出大聯盟生涯首轟，這一發中外野3分砲擊球初速高達104.5英哩，飛行距離為397英呎。大谷該役繳出3安猛打賞，貢獻3分打點。

2局上半：大谷翔平在經典賽飆出102英哩火球

大谷翔平在2023年3月16日經典賽8強賽，當時曾對代表義大利隊的皇家強打帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino），飆出102英哩（約164.1公里）的火球，這也成為大谷生涯三振所投出最快的球速。

2局下半：大谷翔平敲出季後賽生涯首轟

大谷翔平在去年10月16日迎來旅美生涯季後賽首戰，在2下棒打教士王牌席斯（Dylan Cease），轟出追平3分砲，大谷在生涯季後賽首戰就敲出首轟，自己也霸氣怒吼甩棒慶祝。

3局上半：大谷翔平生涯最快一轟

大谷翔平去年9月3日從海盜大物新秀錢德勒（Bubba Chandler）手中轟出陽春砲，這轟的擊球初速高達120英哩（約193公里），該季第46轟出爐，創下大谷生涯最快一轟和道奇最速轟紀錄，這也是他轉戰道奇的第100轟。

3局下半：大谷翔平達成生涯千安里程碑

大谷翔平在去年8月7日展現投、打二刀流本領，面對紅雀先發投4局飆出8次三振僅失1分，最快球速達101.1英哩，更在3局敲出賽季第39轟，以2分全壘打完成生涯美職千安成就，他也成為史上第4位同時達成生涯600K和千安的球員。

4局上半：大谷翔平雙重賽投打發威

「投手大谷」和「打者翔平」在2023年7月28日對戰老虎的雙重賽先後發威，第一場投出旅美生涯首場完投完封勝，第2場則是繳出單場雙響砲，2局上和4局上連兩打席開轟。

4局下半：大谷翔平的怪力轟飛到場外

大谷翔平在去年國聯冠軍賽G4大顯神威，單場敲出3響砲，4局下半的右外野超大號陽春砲是一支飛出場外的「特大彈」，飛行距離高達469英呎，而這發怪力轟的落點，道奇設立了紀念看板。

5局上半：大谷翔平重返東京巨蛋開轟

大谷翔平在去年大聯盟東京海外賽第2戰，在5局上面對小熊前火球大物皮爾森（Nate Pearson），大谷逮中他的99.1英哩速球，敲出右外野方向陽春砲，該季首轟出爐。大谷成為自2004年松井秀喜後，史上第2位在東京巨蛋海外賽開轟的日本選手。

5局下半：大谷翔平飆出生涯第500K

大谷翔平在2023年5月4日先發對戰紅雀，主投5局失4分，另外飆出追平單場個人最多的13K，5局下飆出3連K，三振了艾倫納多（Nolan Arenado）完成生涯第500K的里程碑。

6局上半：大谷翔平的二刀流神蹟

大谷翔平在去年國聯冠軍賽G4除了敲出3響砲，還主投6局猛飆10次三振無失分，展現不可思議的強投豪打，寫下史無前例二刀流神蹟。

6局下半：大谷翔平扛生涯最遠超暴力轟

大谷翔平在2023年7月1日對戰響尾蛇，6局下敲出超大號右外野陽春砲，擊球初速高達115.1英里（185.2公里），飛行距離為誇張的493英尺（150公尺）。這發全壘打是大谷生涯最遠的全壘打，同創下天使球場自2015年來最遠的全壘打，也是自2015年來首名天使隊球員所敲出的最遠全壘打。

7局上半：大谷翔平達成單季「50轟50盜」里程碑

大谷翔平在2024年9月20日對戰馬林魚，上演單場6安包含3轟，進帳10打點、同時跑出2盜的超狂成績單，大谷在7局上擊出左外野2分彈，正式達成單季「50轟、50盜」里程碑。

7局下半：大谷翔平世界大賽第3戰關鍵全壘打

大谷翔平在2025年世界大賽第3戰，從藍鳥投手多明格茲（Seranthony Dominguez）手中敲出追平陽春砲，這也是他該役的第4支長打，接下來的5個打席中獲得5次保送，季後賽上壘6次創下紀錄，道奇最後靠著佛里曼的再見全壘打收下18局大戰的勝利。

8局上半：大谷翔平投出生涯最佳表現

大谷翔平在2022年6月22日對決皇家，投出生涯最佳單場表現，主投8局只被敲出2支安打，另外投出生涯單場最多的13次三振，還有1次保送，拿下賽季第6勝。大谷在賽季結束時，他在美聯賽揚獎票選中獲得第4名。

8局下半：大谷翔平的世界大賽首安

大谷翔平在2024年世界大賽首戰，在8局下從洋基投手坎利（Tommy Kahnle）手中敲出右外野二壘安打，這是他世界大賽首安，並靠著對手失誤上到三壘，之後靠著貝茲的高飛犧牲打跑回追平分，道奇最終靠著佛里曼10局下的再見滿貫砲，以6：3逆轉贏球，搶下第1勝。

9局上半：大谷翔平與楚奧特的夢幻對決

大谷翔平與昔日隊友楚奧特（Mike Trout）在2023年經典賽上演夢幻對決，最終大谷K掉美國隊長投出再見三振，率領日本武士奪冠，留下「經典」一幕。

9局下半：大谷翔平擊出再見滿貫砲達成40轟、40盜

大谷翔平在2024年8月24日對戰光芒，9局下敲出再見滿貫砲，該役也跑出本季第40盜，達成單季「40轟40盜」的壯舉。大谷只花126場達成單季「40轟40盜」，創大聯盟史上最速紀錄，打破名將索利安諾（Alfonso Soriano）在2006年花147場創下的紀錄。

Every legendary performance since Shohei's debut got us thinking...



What are the best moments in every half-inning of Ohtani's career?pic.twitter.com/HrPCZqrTyE — MLB Network （@MLBNetwork） January 8, 2026

