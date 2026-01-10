日職》選擇離開國民 26歲右投傳以總值300萬美元約加盟日本火腿

索林勞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民隊今天宣布釋出多明尼加籍投手索林勞（Sauryn Lao），讓這位26歲右投追尋日本職棒賽場的機會。根據大聯盟記者M.羅德里奎茲（Mike Rodriguez）在社群媒體X上指出，索林勞將以2年合約加盟日本火腿。

M.羅德里奎茲在X上指出，索林勞將以2年合約加盟日本火腿，其中首年為保證合約，第二年為球隊選擇權。這份合約的總值逾300萬美元（約新台幣9559萬元）。

索林勞去年首度登上大聯盟，待過水手和國民，整季出賽8場，拿到1勝、防禦率4.91，共投11局賞9次三振，被打擊率3成04，每局被上壘率（WHIP）為1.45。索林勞去年最快丟到95.5英哩（約154.2公里），搭配滑球、伸卡球、變速球等球種。

索林勞在2015年10月以國際自由球員身分加入道奇隊體系，2024年12月轉戰水手隊體系，去年美國時間4月22日首度升上大聯盟。索林勞季中兩度遭到指定讓渡（DFA），國民隊在9月3日撿走索林勞。如今索林勞選擇離開國民，預計將轉戰日職賽場。

索林勞將成為火腿隊台灣投手古林睿煬、孫易磊的新隊友，一同競爭洋將位置。

