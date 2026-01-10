中職》先發輪值還是缺人手 洪總點名兩大潛力新秀接班

邱立璿、林建宏。（資料照合成圖）

〔記者羅志朋／高雄報導〕去年季後台鋼雄鷹網羅FA投手黃子鵬、前味全龍左投王維中和前富邦悍將右投賴智垣，投手戰力升級，總教練洪一中認為，「有沒有幫助，這個很難講，你投得好就有幫助，投不好就沒有太大幫助，魔鷹要留下來，必須準備更多先發投手，沒有找他們來的話，陣中能投先發的人也數得出來。」

洪總細數，陣中除了洋投，能先發的土投包括黃子鵬和江承諺，王維中還要看春訓調整狀況，陳柏清應該會擺在牛棚，要看其他本土投手有沒有辦法頂上來，例如邱立璿、林建宏。

19歲的邱立璿是去年選秀台鋼第3輪指名右投，他畢業於平鎮高中，22歲的林建宏是去年選秀台鋼第4指名右投，兩人都剛經過冬盟歷練。

今天春訓開訓典禮洪總喊出「打進季後賽、力拚總冠軍」的年度目標，他強調，「為什麼我敢講打進季後賽、力拚總冠軍，當然不是說一時興起，隨便講一講，這是有依據的，從我們1到9棒去分析，其實每一棒都有不錯的人選，曾昱磬在冬盟打得很好，有力量、能力算不錯，今年應該會調到二壘，林家鋐就要和他競爭。」

台鋼補進捕手劉時豪，提升板凳戰力，洪總表示，其他捕手攻擊能力不佳，所以就一直依賴張肇元，用的次數多，受傷風險就高，去年下半季關鍵時刻傷了魔鷹和張肇元，當時樂天上去、台鋼就下來，一來一往差很多，劉時豪來就可以當替補捕手。

