TPBL》馬可32分、20籃板做白工 爐主海神險勝特攻久違2連勝

2026/01/10 17:13

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今在主場迎戰新北中信特攻，靠第三節單節32：19攻勢，以114：111險勝新北中信特攻，睽違超過2個月收下2連勝，特攻則吞下3連敗。

海神週三靠雙洋將出擊力退台北戰神終止4連敗，代理主帥朱永弘收下執教首勝，今面對本季首度交手的特攻，首節靠胡瓏貿單節3顆三分球，帶著33：23領先進入次節，特攻在林韋翰穿針引線展開反撲，靠馬可單節轟下12分，以62：60反超進入下半場。馬可攻下全場最高18分，飛克挹注12分，海神以克力斯16分最佳，胡瓏貿進帳14分。

特攻易籃後得分大當機，單節20投僅7中，被海神拉出32：19一波流，決勝節靠馬可與曾文鼎在籃下得手緊咬比分，于煥亞在特攻追到只剩2分差時飆進高難度三分彈再幫海神擴大領先，不過特攻展現韌性，在倒數1分15秒又靠林韋翰得手追到108：109。

接下來謝亞軒在于煥亞在外線出手時犯規，于煥亞3罰都沒失手，不過馬可隨後又飆進3分彈，讓比賽再度出現懸念，布里茲克隨後2罰俱中，內馬操刀最後一擊失手，海神以3分差帶走勝利。

克力斯面對前東家拿下29分、10籃板，胡瓏貿與布里茲克各有16分進帳，于煥亞替補上陣挹注18分，其中有9分集中在第四節，歐提斯挹注14分。

特攻方面，馬可32分20分籃板徒勞無功，林韋翰替補上陣挹注17分，飛克與內馬都拿16分，謝亞軒挹注13分，曾文鼎貢獻10分。

