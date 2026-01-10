PLG》首度前進板橋 李家慷認為熟悉、陳建州回憶當年比賽情況

PLG副會長陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕由於桃園巨蛋近期整修，當地兩支職籃球隊不得不暫時遷移主場，TPBL台啤雲豹昨天在中壢運動中心登場，桃園領航猿則前進新北在板橋體育館開打。PLG副會長陳建州表示，這場館對於台灣很多籃球員而言都相當熟悉也是歷史悠久，另外也希望造福新北球迷。

PLG、TPBL成立後，首度有職業隊移師板橋體育館開打，目前大多是SBL、WSBL和學生賽事會在這裡進行。陳建州說：「以前自己也在這裡打過大大小小的比賽，板橋體育館對於台灣籃球而言是歷史悠久，當然這次是因為整修問題移到板橋，但我覺得板橋其實不錯，看球視野也很好，有很多記憶連結，新北球迷已許久沒看PLG賽事，這次也能夠造福球迷。」

回憶起以前在這邊比賽情況，陳建州開玩笑說：「都在刷分！但已經是甲組聯賽的時候了。」他也提到，當年CBA宏國與泰瑞的對決就在這邊進行，「宏國在0：3情況下逆轉勝就在板橋體育館，當時真的很瘋狂。」

至於領航猿球員李家慷則表示，其實之前有在那邊比賽過，並不陌生，「像我國中聯賽、高中和大學都在這邊打過，所以其實場地還滿熟悉的，只是這邊會滿冷的，因為風都很大。」不過他認為，這是很好調整的機會，「要怎麼用最快速度調整到最好的狀態，這也是我們要去學習的地方。」

