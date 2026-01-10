自由電子報
中職》「WBC資格賽火熱男」進43人名單 王博玄非常期待打經典賽

2026/01/10 17:47

王博玄。（記者李惠洲攝）王博玄。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕經典賽台灣隊日前選出43人名單，下周四將在高雄左訓中心展開集訓，台鋼雄鷹外野手王博玄獲得徵詢，他說，「對於正賽很期待也很興奮，能進大名單參與集訓，對我來說就是一種肯定。」

25歲的王博玄曾是選秀落榜生，2022年再度叩關獲台鋼第25指名，英雄不怕出身低，今年2月經典賽資格賽他表現亮眼，4場比賽都敲出安打，合計15打數敲8安，打擊率5成33，如今再獲青睞進入經典賽台灣隊43人名單。

王博玄表示，很期待進入30人正選名單，可以跟各國頂尖好手較勁，這次同樣抱持學習的心態投入集訓，台灣隊集結全國最好的選手，跟他們一起練球能學習到很多東西。

雖說抱持學習心態投入集訓，不過王博玄強調，集訓過程還是會去拚30人正選名單，只是得失心不會那麼重，他以學習心態打經典賽資格賽，這次心態相同，這樣什麼事情就會勇於去嘗試，並接受很多不同的觀念和想法，「集訓練球還是以超過百分之百的態度投入，練好練滿，剛好有反應在例行賽成績。」

去年王博玄出賽118場敲出124安，外帶21次盜壘成功，打擊率2成84，新球季獲得球團2年合約的保障。

回顧經典賽資格賽，王博玄說，「第一次打成棒國際賽，大巨蛋滿場4萬人，全場都為你加油，場面很震撼，身上都起雞皮疙瘩，站上打擊區自動進入比賽模式，不會聽到周圍的聲音，經典賽正賽是很難得的機會，還是想要去看看。」

