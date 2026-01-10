NBA》字母哥獲詹皇的親筆簽名球衣 「這可能是我們最後一次對戰了...」

公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（左）、詹姆斯（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天交出21分，並在關鍵時刻兩度守住41歲湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），幫助公鹿在客場以105比101擊敗湖人。亞德托昆波賽後特地向詹姆斯要球衣，而「詹皇」也贈送23號的簽名球衣給「字母哥」。

此戰第四節最後讀秒階段，亞德托昆波先是在剩下39.2秒賞詹姆斯火鍋，接著剩下最後1.5秒，亞德托昆波防守詹姆斯時，從背後抄掉對方的球，兩度用防守擋住詹姆斯，讓公鹿收下勝利。亞德托昆波賽後也與詹姆斯擁抱致意。

亞德托昆波說，「比賽最後關鍵時刻，我就是想接受這個挑戰，我想盡全力守在他前面，因為你知道他一定會自己來做進攻，他不會傳球，而這次證明我的策略奏效了。」

公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波守住詹姆斯（右）。（法新社）

《ESPN》報導，亞德托昆波一直在蒐集聯盟中同世代球星的球衣，他透露在比賽結束槍響後，向詹姆斯要了一件球衣來收藏，「你永遠不知道，這可能是我們最後一次對戰了。」

亞德托昆波讚賞詹姆斯，「這對我意義重大，我覺得他是所有運動員的典範，不只是籃球運動員，能夠23年來保持穩定、持續出賽、當贏球、以身作則，這太不可思議了。只要有任何機會站在偉大身邊、和偉大對抗，我都一定會把握，我從不把這種機會視為理所當然。」

亞德托昆波表示，「我對他、他的家庭，以及他這23年來的為人處事，都抱持最高的敬意。就像我說的，我很懷念和他的對決。我覺得他能激發我成為最好的球員，他是我在場上和場下都非常敬重、仰望的那種人之一。」

