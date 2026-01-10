自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》季後賽若沒場地恐變「全台領航猿」？ 陳信安盼運動部正視場館問題

2026/01/10 18:14

桃園璞園領航猿主場移師板橋體育館。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿主場移師板橋體育館。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG桃園領航猿本週主場賽事因桃園巨蛋整修而移師板橋體育館進行，今天領航猿副領隊暨發言人陳信安坦言，這是球隊這季最辛苦的地方，必須一直在外面，目前尚不確定回歸桃園巨蛋比賽的時間，最快有機會在4月回歸，但還是得視施工狀況而定。

這次移師板橋體育館，領航猿以「領航大舞廳」為主題，瀰漫著復古氛圍，場佈也充滿球隊元素。對於外界關心領航猿何時能重回桃園巨蛋出賽？陳信安說：「其實我們這季真的會非常辛苦，之前有講過，我們必須一直在外面，因為公部門也有他們的難處，比如說場館需要維修，目前可能4月份也許可以回去，可是我們尚無法確定完工時間。」他也強調，一切都還是謹慎以對，球隊會等到收到正式公文後才會對外宣布回歸桃園巨蛋的時間。

領航猿這季穩居龍頭，高機率會打季後賽，屆時若無法回歸桃園巨蛋，是否有其他備案？陳信安苦笑說：「真的就只能全台領航猿了。我們也詢問過很多場地，很多縣市都找過了，但就是真的沒有場地，還希望球迷能夠體諒。」他也很感謝球迷，這週移到板橋體育館還是很多人進場力挺。

不過，陳信安也點出國內場館問題並不只是出現在職籃，連戶外的滑輪溜冰等項目都有類似困境，「運動部成立後希望可以有多一點預算在場館上，有好的環境才能培養出更多好的選手。」

桃園璞園領航猿副領隊暨球團發言人陳信安。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿副領隊暨球團發言人陳信安。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中