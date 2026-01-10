PLG》季後賽若沒場地恐變「全台領航猿」？ 陳信安盼運動部正視場館問題

桃園璞園領航猿主場移師板橋體育館。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG桃園領航猿本週主場賽事因桃園巨蛋整修而移師板橋體育館進行，今天領航猿副領隊暨發言人陳信安坦言，這是球隊這季最辛苦的地方，必須一直在外面，目前尚不確定回歸桃園巨蛋比賽的時間，最快有機會在4月回歸，但還是得視施工狀況而定。

這次移師板橋體育館，領航猿以「領航大舞廳」為主題，瀰漫著復古氛圍，場佈也充滿球隊元素。對於外界關心領航猿何時能重回桃園巨蛋出賽？陳信安說：「其實我們這季真的會非常辛苦，之前有講過，我們必須一直在外面，因為公部門也有他們的難處，比如說場館需要維修，目前可能4月份也許可以回去，可是我們尚無法確定完工時間。」他也強調，一切都還是謹慎以對，球隊會等到收到正式公文後才會對外宣布回歸桃園巨蛋的時間。

領航猿這季穩居龍頭，高機率會打季後賽，屆時若無法回歸桃園巨蛋，是否有其他備案？陳信安苦笑說：「真的就只能全台領航猿了。我們也詢問過很多場地，很多縣市都找過了，但就是真的沒有場地，還希望球迷能夠體諒。」他也很感謝球迷，這週移到板橋體育館還是很多人進場力挺。

不過，陳信安也點出國內場館問題並不只是出現在職籃，連戶外的滑輪溜冰等項目都有類似困境，「運動部成立後希望可以有多一點預算在場館上，有好的環境才能培養出更多好的選手。」

桃園璞園領航猿副領隊暨球團發言人陳信安。（記者陳志曲攝）

