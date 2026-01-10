自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》老毛病又犯！特攻23罰僅11中 罰球命中率全聯盟最慘

2026/01/10 18:17

中信特攻教頭莫米爾。（TPBL提供））中信特攻教頭莫米爾。（TPBL提供））

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今在高雄巨蛋以111：114不敵爐主高雄海神，苦吞3連敗，主帥莫米爾坦言，防守與罰球是急需修正的問題。

特攻今帶著62：60領先進入下半場，但第三節被海神打出32：19猛攻，團隊克服在最多15分落後下一度追到只剩1分差，可惜反撲功虧一簣，莫米爾指出，團隊防守端表現不佳，一開賽讓海神抓了太多進攻籃板，「讓他們在進攻上找到節奏，也提升信心。」

莫米爾也提到，末節關鍵時刻謝亞軒在外線出手、手疑似被點到但未被吹犯規，但于煥亞出手時卻響哨，不過他強調，這是比賽的一部分，不會以此為藉口，他也提到，團隊今23罰僅11中，也是輸球的原因。

罰球一直是特攻的隱憂，上季罰球命中率62.9%在聯盟墊底，本季仍沒有太大改善，至今18場，命中率也只有66.9%，仍是7隊最低。海神此役罰球18投17中，本季罰球命中率74.2%在聯盟排在第2名。

特攻兩位老將今替補上陣都攻下賽季新高，林韋翰貢獻17分、曾文鼎5投4中挹注10分，曾文鼎表示，團隊在身高有優勢下不應該還被海神抓了15個進攻籃板，「籃板球是所有人的責任，可能是卡位或專注度的問題，就是回去再看影片檢討，再加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中