TPBL》老毛病又犯！特攻23罰僅11中 罰球命中率全聯盟最慘

中信特攻教頭莫米爾。（TPBL提供））

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今在高雄巨蛋以111：114不敵爐主高雄海神，苦吞3連敗，主帥莫米爾坦言，防守與罰球是急需修正的問題。

特攻今帶著62：60領先進入下半場，但第三節被海神打出32：19猛攻，團隊克服在最多15分落後下一度追到只剩1分差，可惜反撲功虧一簣，莫米爾指出，團隊防守端表現不佳，一開賽讓海神抓了太多進攻籃板，「讓他們在進攻上找到節奏，也提升信心。」

請繼續往下閱讀...

莫米爾也提到，末節關鍵時刻謝亞軒在外線出手、手疑似被點到但未被吹犯規，但于煥亞出手時卻響哨，不過他強調，這是比賽的一部分，不會以此為藉口，他也提到，團隊今23罰僅11中，也是輸球的原因。

罰球一直是特攻的隱憂，上季罰球命中率62.9%在聯盟墊底，本季仍沒有太大改善，至今18場，命中率也只有66.9%，仍是7隊最低。海神此役罰球18投17中，本季罰球命中率74.2%在聯盟排在第2名。

特攻兩位老將今替補上陣都攻下賽季新高，林韋翰貢獻17分、曾文鼎5投4中挹注10分，曾文鼎表示，團隊在身高有優勢下不應該還被海神抓了15個進攻籃板，「籃板球是所有人的責任，可能是卡位或專注度的問題，就是回去再看影片檢討，再加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法