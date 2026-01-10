NBA》湖人關鍵時刻不敗神話破功 詹皇：我不應該掉球的...

詹姆斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天在主場對戰公鹿繳出準大三元的成績，但在關鍵時刻發生致命失誤，導致湖人終場以101：105輸球。詹姆斯賽後受訪坦言，不應該出現那樣的失誤。

詹姆斯在最後一節狂砍13分，拉雷維亞（Jake Laravia）在1分22秒砍進追平三分球，詹姆斯39.2秒的上籃被「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）賞了火鍋，東契奇在關鍵時刻出現犯規，六犯畢業，K.波特（Kevin Porter Jr.）3罰中2，詹姆斯抓下籃板後操刀最後一擊，但切入時卻出現掉球失誤，又被亞德托昆波成功抄截，湖人最終吞下敗仗。值得一提的是，湖人本季在關鍵時刻（最後5分鐘領先或落後5分）的戰績為13勝0敗，今天不敗神話破功。

詹姆斯此役攻下26分、10助攻和9籃板，在最後1.5秒的上籃失控掉球，直接形成失誤結束比賽。他賽後表示：「這是我的失誤，這種時刻絕對不能掉球，讓亞德托昆波抓住機會從背後碰掉球，他表現得很好，但我不該掉球。」

對於關鍵時刻不敗神話破滅，詹姆斯坦言，希望能在一個賽季裡在關鍵時刻比賽保持不敗，但這種數據很難保持很正常，自己只要專注打球就好，今天是有機會贏球的。

