PLG》阿提諾24分、李家慷13分本土最佳 領航猿擊退獵鷹收7連勝

領航猿李家慷（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿今天在板橋體育館迎戰台鋼獵鷹，阿提諾繳出全場最高24分，李家慷則是拿下本土最高13分，率隊以99：91收下開季7連勝，穩居聯盟龍頭。

領航猿開季至今拉出6連勝，今天主場則因桃園巨蛋整修移至板橋體育館，獵鷹目前3勝3負勝率剛好5成。

領航猿今天開賽打出4：0攻勢，但獵鷹很快趕上一度超車，雙方展開拉鋸，首節打完領航猿僅以5分小幅領先。獵鷹在次節一度追平，隨後李家慷、葛拉漢接連命中三分球稍稍擴大領先，但今天獵鷹打出競爭力，成功咬住對手，上半場打完以54：58落後。

阿提諾在上半場拿下15分全場最高，伯朗12分次之，李家慷7分；獵鷹方面，翟蒙14分全隊最高，陳范柏彥12分次之。

易籃後，獵鷹持續緊追並在末節開局追平，但領航猿又靠著葛拉漢罰球，白曜誠三分球再度取得領先優勢，而獵鷹也擋不住領航猿多點開花的攻勢，無緣收下勝利，領航猿則豪取7連勝。

領航猿今天5人得分上雙，阿提諾全隊最高24分、13籃板，伯朗15分、10籃板，李家慷13分本土最佳，陳將双11分；獵鷹方面，翟蒙24分、11籃板，多比17分，陳范柏彥12分本土最佳。

領航猿阿提諾（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

領航猿伯朗（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

台鋼獵鷹翟蒙（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

台鋼獵鷹陳范柏彥（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

