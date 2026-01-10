自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》阿提諾24分、李家慷13分本土最佳 領航猿擊退獵鷹收7連勝

2026/01/10 19:29

領航猿李家慷（右）。（記者陳志曲攝）領航猿李家慷（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿今天在板橋體育館迎戰台鋼獵鷹，阿提諾繳出全場最高24分，李家慷則是拿下本土最高13分，率隊以99：91收下開季7連勝，穩居聯盟龍頭。

領航猿開季至今拉出6連勝，今天主場則因桃園巨蛋整修移至板橋體育館，獵鷹目前3勝3負勝率剛好5成。

領航猿今天開賽打出4：0攻勢，但獵鷹很快趕上一度超車，雙方展開拉鋸，首節打完領航猿僅以5分小幅領先。獵鷹在次節一度追平，隨後李家慷、葛拉漢接連命中三分球稍稍擴大領先，但今天獵鷹打出競爭力，成功咬住對手，上半場打完以54：58落後。

阿提諾在上半場拿下15分全場最高，伯朗12分次之，李家慷7分；獵鷹方面，翟蒙14分全隊最高，陳范柏彥12分次之。

易籃後，獵鷹持續緊追並在末節開局追平，但領航猿又靠著葛拉漢罰球，白曜誠三分球再度取得領先優勢，而獵鷹也擋不住領航猿多點開花的攻勢，無緣收下勝利，領航猿則豪取7連勝。

領航猿今天5人得分上雙，阿提諾全隊最高24分、13籃板，伯朗15分、10籃板，李家慷13分本土最佳，陳將双11分；獵鷹方面，翟蒙24分、11籃板，多比17分，陳范柏彥12分本土最佳。

領航猿阿提諾（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）領航猿阿提諾（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

領航猿伯朗（右）三分出手。（記者陳志曲攝）領航猿伯朗（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

台鋼獵鷹翟蒙（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）台鋼獵鷹翟蒙（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

台鋼獵鷹陳范柏彥（右）三分出手。（記者陳志曲攝）台鋼獵鷹陳范柏彥（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中