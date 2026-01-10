自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》馬建豪20分、林俊吉本季新高19分 夢想家輕取戰神收對戰3連勝

2026/01/10 19:40

夢想家馬建豪。（記者陳逸寬攝）夢想家馬建豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今踢館台北戰神主場，團隊6人得分超過雙位數，馬建豪攻下20分，林俊吉挹注本季新高19分，以110：91輕取戰神收下2連勝，賽後9勝8敗，超越新北中信特攻，攀上聯盟第3名。

夢想家前役在新莊體育館靠張宗憲與忻沃克的火燙手感擊敗新北中信特攻，客場之旅今轉戰和平籃球館，今面對前兩次交手都贏球的戰神讓霍爾曼休兵，登錄的洋將為高柏鎧、湯普金斯與布依德，戰神則為史東、基德與威力斯。

只是戰神外援威力斯首節倒數2分鐘就因遭布依德誤擊導致眼睛滲血退場，夢想家上半場外線雖10投僅1中，但兩分球命中率高達69.6%，帶著51：48領先進入下半場。

戰神在少了1名洋將下易籃後難與多點開花的對手抗衡，夢想家光是第三節就有7人有分數進帳，包括林俊吉單節獨攬9分，末節將差距擴大至超過20分，讓勝負提前定調。

夢想家兩位傷癒復出的本土好手今替補上陣都有出色發揮，馬建豪攻下20分、7籃板，林俊吉19分、4助攻，布依德攻下18分，先發以湯普金斯16分最佳，蔣淯安與高柏鎧各有11分演出。

戰神吞下3連敗後掉到聯盟第6名，史東貢獻27分、9籃板，基德18分，丁聖儒本土最佳16分，另有6助攻，雷蒙恩10分作收。

夢想家馬建豪。（記者陳逸寬攝）夢想家馬建豪。（記者陳逸寬攝）

夢想家林俊吉。（記者陳逸寬攝）夢想家林俊吉。（記者陳逸寬攝）

夢想家林俊吉。（記者陳逸寬攝）夢想家林俊吉。（記者陳逸寬攝）

戰神史東。（記者陳逸寬攝）戰神史東。（記者陳逸寬攝）

戰神丁聖儒。（記者陳逸寬攝）戰神丁聖儒。（記者陳逸寬攝）

