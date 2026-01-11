東部龍頭活塞大戰快艇、馬刺踢館塞爾提克 今日賽事預告與轉播

溫班亞瑪。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，第一場由東部龍頭活塞對決快艇，將挑戰4連勝，當家一哥坎寧安（Cade Cunningham）因手腕傷勢進入每日觀察名單，今天能否上場仍是未知數，快艇由「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）聯手領軍，力拚附加賽資格。第2場是東、西部老二的交手，馬刺踢館塞爾提克，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將要對上布朗（Jaylen Brown）。

NBA

08：30 快艇 VS 活塞 緯來育樂

09：00 馬刺 VS 塞爾提克 緯來體育

NFL國聯外卡賽

05：30 公羊 VS 黑豹 愛爾達體育1台

09：00 包裝工 VS 芝加哥熊 愛爾達體育1台

馬來西亞公開賽

12：00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL

14:30 攻城獅VS海神 緯來體育

17:00 雲豹VS戰神 MOMOTV

TPVL

15:00 桃園雲豹飛將VS台北伊斯特 愛爾達體育4台、緯來育樂

18:30 台鋼天鷹VS台中連莊 愛爾達體育4台、緯來體育

PLG

17:00 勇士VS領航猿 官方YT頻道

WTT冠軍賽 杜哈站

17：00 4強

23：30 女單決賽

