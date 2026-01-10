自由電子報
PLG》國中曾在板橋體育館攜手陳力生捧冠 陳將双：回憶湧現

2026/01/10 20:33

領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿因桃園巨蛋整修，1月主場賽事移至板橋體育館進行，這是PLG成立後首度有球隊在這裡出賽，但這座場館歷史悠久，不少球員學生時代都在這裡打過球。領航猿陳將双國中時期曾在這座場館和隊友陳力生以及台鋼獵鷹的林宇謙一起幫助金華國中拿下冠軍，陳將双也直呼，回到這裡回憶湧現。

陳將双過去為金華國中成員，畢業後赴美打球，之後回台灣就讀光復高中、世新大學。提到對於板橋體育館的想法，陳將双表示，國中、高中甚至到大學都有在這裡比賽，所以很熟悉。

陳將双和隊友陳力生以及獵鷹的林宇謙，國三時曾攜手在這裡幫助金華國中拿下JHBL冠軍，陳將双說：「回到這裡跟力生、宇謙一起，回憶都湧現出來，大家都是同學，現在是隊友也是對手，心情滿複雜，力生練球時候也說，我們在這裡有很多回憶。」

陳將双這季加入領航猿後，獲得不少出賽機會，目前場均5.8分、2.6助攻。對於自己目前在球隊表現，陳將双表示，希望可以越來越好，然後幫助球隊贏球，「主要還是得減少自己的失誤，然後慢慢的融入團隊。」他也坦言，現在自己不知道為什麼會突然出現一些很離譜的失誤，這是他得去檢討的地方。

陳將双過去在學生時期基本上都是球隊核心球員，能夠先發也有穩定出賽時間，但現在必須跟隊友搭配，從替補出發，但他認為，這並不是問題，「因為在CBA時候也是有沒球打的時候，所以我覺得就是珍惜在場上的時間。」

領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）

領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）領航猿陳將双。（記者陳志曲攝）

