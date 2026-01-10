自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》7局大戰扳倒頭號種子王曼昱 德國削球手韓瑩首度闖進4強

2026/01/10 21:07

德國削球女將韓瑩爆冷扳倒頭號種子王曼昱，闖進女單4強。（取自WTT官網）德國削球女將韓瑩爆冷扳倒頭號種子王曼昱，闖進女單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名22的德國削球女將韓瑩，今晚在2026年WTT杜哈冠軍賽歷經一場耗時1小時的7局大戰後，以4:3扳倒世界排名第2的中國名將王曼昱，中止對戰5連敗，生涯首度闖進冠軍賽系列4強，將和代表澳門出賽的朱雨玲爭奪決賽門票。

42歲的韓瑩這次杜哈站狀態極佳，她首輪先以直落三解決南韓女將李恩惠，次輪再克服局數0:2落後，3:2逆轉世界排名第8的中國新秀陳熠，繼去年澳門、法蘭克福站之後，第三度晉級冠軍賽女單8強。韓瑩過去5度遭遇王曼昱勝場尚未開胡，不過最近一次在去年杜哈世錦賽32強戰，雖然以1:4吞敗，有3局鏖戰至丟士才讓出。

今晚再度對決，韓瑩打完前6局以11:6、4:11、11:7、10:12、11:4、8:11和王曼昱不分軒輊。決勝局，韓瑩展現削球手的纏鬥功夫，在1:2落後下讓對手連續正手拉球出界或掛網，一口氣連拿5分，以6:2反超，並以10:4率先聽牌，王曼昱雖然靠著正手強攻化解2個賽末點，但韓瑩最後轉守為攻，正手搶攻得手，11:6贏得對戰首勝。

另一場女單8強戰，世界排名第7的朱雨玲以4:2（11:5、11:9、11:13、11:8、9:11、11:8）擊退世界排名第5的中國女將王藝迪，繼去年仁川站之後，第二度打進冠軍賽4強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中