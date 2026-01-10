WTT冠軍賽》7局大戰扳倒頭號種子王曼昱 德國削球手韓瑩首度闖進4強

德國削球女將韓瑩爆冷扳倒頭號種子王曼昱，闖進女單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名22的德國削球女將韓瑩，今晚在2026年WTT杜哈冠軍賽歷經一場耗時1小時的7局大戰後，以4:3扳倒世界排名第2的中國名將王曼昱，中止對戰5連敗，生涯首度闖進冠軍賽系列4強，將和代表澳門出賽的朱雨玲爭奪決賽門票。

42歲的韓瑩這次杜哈站狀態極佳，她首輪先以直落三解決南韓女將李恩惠，次輪再克服局數0:2落後，3:2逆轉世界排名第8的中國新秀陳熠，繼去年澳門、法蘭克福站之後，第三度晉級冠軍賽女單8強。韓瑩過去5度遭遇王曼昱勝場尚未開胡，不過最近一次在去年杜哈世錦賽32強戰，雖然以1:4吞敗，有3局鏖戰至丟士才讓出。

今晚再度對決，韓瑩打完前6局以11:6、4:11、11:7、10:12、11:4、8:11和王曼昱不分軒輊。決勝局，韓瑩展現削球手的纏鬥功夫，在1:2落後下讓對手連續正手拉球出界或掛網，一口氣連拿5分，以6:2反超，並以10:4率先聽牌，王曼昱雖然靠著正手強攻化解2個賽末點，但韓瑩最後轉守為攻，正手搶攻得手，11:6贏得對戰首勝。

另一場女單8強戰，世界排名第7的朱雨玲以4:2（11:5、11:9、11:13、11:8、9:11、11:8）擊退世界排名第5的中國女將王藝迪，繼去年仁川站之後，第二度打進冠軍賽4強。

