棒球

經典賽》鄧愷威不打南韓隊利多、不怕剋星林昱珉 韓媒點出台灣隊最大考驗

2026/01/10 21:43

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威日前婉拒國家隊徵召，不參加本屆經典賽，這讓台灣投手戰力受到影響。韓媒認為這對南韓隊是一大利多，並點出4連戰將會是台灣隊最嚴苛的考驗。

第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，台灣預賽與衛冕軍日本、南韓、澳洲、捷克分在C組。韓媒《SPOTV NEWS》報導指出，隨著鄧愷威確定缺席，台灣投手戰力勢必將以小聯盟球員、中職，以及效力日職的球員為主，雖然陣中仍有近年在國際賽屢次讓南韓吃足苦頭的世界12強冠軍左投林昱珉，但南韓方面有金倒永和老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）兩名強力右打者加入。

內文提到，在台灣整體戰力被削弱的情況下，賽程安排也有利於南韓隊，他們將於5日晚間7點對上捷克，6日休兵一天，接著7日晚間7點迎戰日本、8日中午12點對台灣、9日晚間7點再戰澳洲。雖然「晚接午」迎戰台灣，對南韓而言是相對不利的因素，但台灣所面臨的問題更為嚴峻的考驗，那就是四連戰的地獄賽程。

台灣隊將在5日至8日分別對戰澳洲、日本，「晚接午」與捷克交手，8日最終戰將對決南韓，連續打4場比賽，賽程非常硬。經典賽首輪規定投手單場用球數上限為65球，且有嚴格的休息規定，若要應付四連戰和1次「晚接午」賽程考驗，十分考驗台灣隊投手戰力深度和教練團調度功力。

