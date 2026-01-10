TPBL》味全龍好手客串戰神場邊MC 張政禹對丁聖儒印象最深刻

味全龍吉力吉撈．鞏冠（右起）、張政禹、劉基鴻擔任嘉賓。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神今以91：110不敵福爾摩沙夢想家，今為球團《當紅不讓》主題日首日，由中華職棒味全龍隊長吉力吉撈．鞏冠領軍，劉基鴻、張政禹到場參與，除賽前舉辦「龍將 × 小龍女」簽名會外，三名球星也擔任場邊主持，接力炒熱現場氣氛。

今日3名龍將吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、張政禹出席戰神主題日活動，賽前「龍將 × 小龍女」簽名會吸引大批龍迷與戰友到場，現場互動熱絡，開場由兩隊啦啦隊「Taishin Wonders」與小龍女聯合演出揭開序幕，隨後吉力吉撈．鞏冠介紹球員登場，架勢十足、毫不怯場。

比賽期間持續擔任主持的吉力吉撈．鞏冠也分享心得，直言需要隨著比賽節奏即時反應並不容易，「比賽中要喊防守、進球，還要想一些比較有創意的口號。」更能體會主持人必須隨時掌握場上狀況。

味全龍吉力吉撈．鞏冠（左起）、張政禹、劉基鴻擔任嘉賓。（記者陳逸寬攝）

中場時間龍將們為球迷送上福利，往三樓投擲小球，命中分數即為送出的飲料數量，其中劉基鴻手感火燙、命中最高的250分，另外兩位各投進200分，合計送出650瓶飲料；隨後與戰友組隊進行的投籃PK，則由吉力吉撈．鞏冠隊伍奪下勝利。

首次近距離欣賞戰神比賽的張政禹，對丁聖儒場上表現留下深刻印象，他表示，「雖然身高沒有很高，但在組織團隊上表現得很好。」劉基鴻則提到對雷蒙恩特別有感，擔任MC時正巧遇到雷蒙恩命中三分球，「幫他喊了一下帶動氣氛，覺得很有感覺。」

味全龍吉力吉撈．鞏冠、張政禹、劉基鴻擔任嘉賓，與觀眾進行投籃遊戲。（記者陳逸寬攝）

味全龍張政禹擔任嘉賓，與觀眾進行投籃遊戲。（記者陳逸寬攝）

張政禹。（記者陳逸寬攝）

