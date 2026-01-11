自由電子報
WTT冠軍賽》直落四橫掃日本新星松島輝空 林昀儒今晚與張本智和爭奪決賽門票

2026/01/11 06:55

林昀儒直落四擊退日本新星松島輝空，挺進男單4強。（取自WTT官網）林昀儒直落四擊退日本新星松島輝空，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2026年WTT杜哈冠軍賽男單8強賽，延續上一輪直落三擊退德國名將奧恰洛夫的絕佳手感，只花了28分鐘就以4:0完封世界排名第8的18歲日本新星松島輝空，繼去年仁川站之後再度闖進冠軍賽4強，今晚7點15分將與日本一哥張本智和爭奪決賽門票。

世界排名13的林昀儒過去在國際賽和松島輝空5度交手還未嘗敗績，去年在中國乒超聯賽也曾以3:1打敗松島。不過，兩人最近一次過招在去年10月底的倫敦球星挑戰賽8強賽，小林決勝局曾陷入2:7的落後，最後打出一波9:1的絕地大反攻，才驚險保住對戰不敗紀錄。

今天再度交手，林昀儒首局一開賽就展現強勢的進攻，7:0開局後一路摧枯拉朽，很快的以11:6、11:7連下兩城。關鍵第3局，林昀儒在10:6聽牌下被松島連續化解3個局點後，緊急喊出暫停，重新佈署戰術，重回比賽後，小林接發球反手擰到中路，松島正手搶攻擦網後出界，有驚無險以11:9拿下。

背水一戰的松島，第4局在開局1:5落後下打出一波7:2的反撲，以8:7反超，但林昀儒及時回穩連拿4分，包括最後一球幸運的擦網球絕殺，持續保持對戰松島不敗紀錄，儼然成為松島最大的心魔。

另一場男單8強賽，世界排名第4的日本一哥張本智和以4:2力退世界排名第6的法國眼鏡弟F.勒布朗，繼上個月香港年終總決賽8強戰之後，取得對戰2連勝。

