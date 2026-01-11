經典賽》道奇367轟MVP強打佛里曼宣布退賽！加拿大痛失2大聯盟戰力

佛里曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將於3月開打，根據加拿大媒體《Sportsnet》記者達菲迪（Shi Davidi）報導，過去2屆都代表加拿大出賽的道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），確定退出本屆賽事。

佛里曼雖然出生在美國，但雙親皆來自加拿大，他的母親在他10歲時因病去世，因此佛里曼一直以來都希望能代表加拿大參加經典賽，以此紀念他的母親。上季佛里曼曾遭遇腳踝與手腕傷勢缺陣數場比賽，去年12月也傳出雖然他仍想參加經典賽，但經過漫長球季後，遇到「小小的健康狀況」，如今確定無緣參賽。

36歲的佛里曼上季出賽147場，打擊三圍.295/.367/.502，攻擊指數0.869，敲出24轟、90分打點，wRC+139，fWAR值3.9；季後賽佛里曼出賽17場，打擊三圍.221/.338/.382，攻擊指數0.720，敲出2轟，包含世界大賽G3的18局下再見滿貫砲，最終幫助道奇奪下二連霸。佛里曼16年大聯盟生涯入選9屆明星賽，拿下1座MVP、3座世界大賽冠軍與3屆銀棒獎，累積367轟、1322分打點。

除了佛里曼退賽外，休季加盟天使的2屆明星右投羅梅洛（Jordan Romano）也宣布無緣代表加拿大參賽；不過仍有好消息，小熊主力右投泰昂（Jameson Taillon）將加入加拿大，為先發輪值注入強心針。另外，馬林魚捕手希克斯（Liam Hicks）與釀酒人工具人布拉克（Tyler Black）也都將代表加拿大出賽。

