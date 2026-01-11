自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》道奇367轟MVP強打佛里曼宣布退賽！加拿大痛失2大聯盟戰力

2026/01/11 07:23

佛里曼。（資料照，美聯社）佛里曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將於3月開打，根據加拿大媒體《Sportsnet》記者達菲迪（Shi Davidi）報導，過去2屆都代表加拿大出賽的道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），確定退出本屆賽事。

佛里曼雖然出生在美國，但雙親皆來自加拿大，他的母親在他10歲時因病去世，因此佛里曼一直以來都希望能代表加拿大參加經典賽，以此紀念他的母親。上季佛里曼曾遭遇腳踝與手腕傷勢缺陣數場比賽，去年12月也傳出雖然他仍想參加經典賽，但經過漫長球季後，遇到「小小的健康狀況」，如今確定無緣參賽。

36歲的佛里曼上季出賽147場，打擊三圍.295/.367/.502，攻擊指數0.869，敲出24轟、90分打點，wRC+139，fWAR值3.9；季後賽佛里曼出賽17場，打擊三圍.221/.338/.382，攻擊指數0.720，敲出2轟，包含世界大賽G3的18局下再見滿貫砲，最終幫助道奇奪下二連霸。佛里曼16年大聯盟生涯入選9屆明星賽，拿下1座MVP、3座世界大賽冠軍與3屆銀棒獎，累積367轟、1322分打點。

除了佛里曼退賽外，休季加盟天使的2屆明星右投羅梅洛（Jordan Romano）也宣布無緣代表加拿大參賽；不過仍有好消息，小熊主力右投泰昂（Jameson Taillon）將加入加拿大，為先發輪值注入強心針。另外，馬林魚捕手希克斯（Liam Hicks）與釀酒人工具人布拉克（Tyler Black）也都將代表加拿大出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中