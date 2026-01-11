MLB》有聯盟前15火球卻在大都會防禦率破5！冠軍右投簽1.1億約轉隊

史坦內克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕34歲火球男史坦內克（Ryne Stanek）昨天與紅雀達成加盟共識，今天合約金額出爐，根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，這是一份1年350萬美元（約新台幣1.1億）合約，附帶2027年600萬美元球隊選項。

史坦內克生涯效力過光芒、馬林魚、太空人、水手與大都會，曾是2022年太空人世界大賽冠軍成員，2024年季中從水手轉戰大都會。已34歲的他上季在大都會仍有均速98.5英哩火球，位居大聯盟前15名，然而繳出的成績卻不盡理想，出賽65場投56局飆58K，防禦率5.30，FIP（獨立防禦率）4.40。

《MLBTR》指出，紅雀目前在牛棚後段並沒有太多有經驗的投手，目前只有左投羅梅洛（JoJo Romero）擁有至少2年大聯盟資歷，而且他在開季前被交易的可能性不低；而史坦內克是筆低風險投資，儘管帳面成績不佳，但其製造揮空能力仍略高於聯盟平均。

此外，史坦內克出生於聖路易，也讓這筆簽約帶有濃厚的地緣連結。《MLBTR》分析，如果史坦內克來季表現夠出色，被交易的機率也不低，但至少未來幾個月內，他將有機會為家鄉球隊效力。

