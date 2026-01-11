MLB》現代棒球之神！大谷翔平「超凡存在」 NFL傳奇四分衛甘拜下風

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平持續綻放異次元光彩，就連美國體壇傳奇球星也都佩服地五體投地。近期兩位NFL名人堂球星，在節目中談到大谷時，也將他與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論。

大谷的驚人程度，早已逐漸超越「現代貝比魯斯」框架。生涯至今已展獲4座MVP，近年更是達成MVP三連霸壯舉。特別成為討論焦點的，是他在去年國聯冠軍系列賽G4的神級演出，單場10K外加三響砲，前所未聞的瘋狂表現震驚全世界。

請繼續往下閱讀...

生涯奪下2座超級盃冠軍的丹佛野馬傳奇四分衛艾維（John Elway），近期在名人堂近端鋒、知名體育名嘴夏普（Shannon Sharpe）的Podcast節目《Club Shay Shay》上直言，邦茲（Barry Bonds）是史上最頂級打者之一，「而現在的翔平，已經和他一樣出色。」他進一步提及現代投手球種更多且分工精細，並點出兩人核心差異，「Barry當時不需要投球。」

艾維強調：「一邊投球，一邊繳出那種打擊表現，我想我們從未見過這樣的選手。考慮到貝比魯斯在1920-30年代的表現，他在當時確實遙遙領先其他選手；而翔平現在也展現出了同樣的『超凡存在感』。」

夏普也提到，許多有天份的球員在大學時代雖然也是二刀流，但進入職業時往往被迫專注於其中一項，「但翔平不同，他當時的態度像是，如果不讓我兩樣都做，那我就不簽約。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法