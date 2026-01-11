自由電子報
NFL季後賽》嚇出一身冷汗！公羊MVP大熱門關鍵達陣 闖次輪分區賽

2026/01/11 09:33

史塔福。（法新社）史塔福。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL 2025-26年賽季季後賽正式引爆，由洛杉磯公羊與卡羅萊納黑豹揭開外卡賽序幕，此役打破外界眼鏡形成你來我往的精采交鋒，最終公羊靠著MVP大熱門的史塔福（Matthew Stafford）比賽結束前傳出關鍵達陣，終場34：31險勝，挺進次輪分區賽。

本季拿下12勝5敗的公羊，由於身處「三強鼎立」的國聯西區，在首輪外卡賽無緣作東，今天作客對決僅8勝9敗的國聯南區冠軍黑豹，然而卻絲毫討不到便宜，前3節打完竟與黑豹戰得難分難捨，僅以20：17領先。決勝節黑豹狀元郎楊恩（Bryce Young）和外接手柯克爾（Jalen Coker）52碼連線，再由跑衛哈伯德（Chuba Hubbard）衝進達陣區，黑豹24：20逆轉。

楊恩。（美聯社）楊恩。（美聯社）

曾於2021-22賽季率公羊奪冠、今年又是MVP大熱門的37歲史塔福，拒絕讓黑豹上演「下剋上」，再傳出達陣要回領先。只是接著黑豹特別組的西蒙斯（Isaiah Simmons）建功，在公羊一次棄踢中上演「蓋火鍋」，讓黑豹取得絕佳起攻點，隨後也順利達陣，再將比分改寫為31：27。

剩下最後2分39秒的公羊，靠著史塔福不斷與接球雙星納庫亞（Puka Nacua）、亞當斯（Davante Adams）連線，並在最後38秒命懸一線之際找到近端鋒帕金森（Colby Parkinson）達陣，再度以34：31逆轉，最終公羊在客場淘汰黑豹，前進次輪分區系列賽。

史塔福此役42傳24中推進304碼，傳出3次達陣、被抄截1次；當家巨星外接手納庫亞10次接球貢獻11碼與1次接球達陣，兩人率領公羊在驚滔駭浪中險勝。而不被看好的黑豹在楊恩40傳21中推進264碼、傳球跑陣各1達陣（另有1抄截）帶領下仍打出驚奇，也逐漸撕下「水貨狀元」標籤；外接手柯克爾9次接球推進134碼，也成為生涯代表作。

納庫亞。（法新社）納庫亞。（法新社）

