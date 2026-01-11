棒球》中職只是跳板？遭東北樂天釋出的永田颯太郎：如果能回日本...

永田颯太郎。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾來台就讀台灣體大的日籍內野手永田颯太郎，去年球季結束後遭日職東北樂天金鷲宣告戰力外，日前他也發文宣告將投入今年中職選秀。近期接受日媒專訪，永田颯太郎也透露未來仍想回到日本發展的心願。

就讀大學期間，永田曾一度以中職為目標，而中職聯盟也在2021年底修改規章，只要在台就讀國、高中累計超過3年，或讀大學連續超過4年，或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員，也被稱為「永田條款」。

不過永田颯太郎最終在2023年日職育成選秀會被樂天相中，但在日職3個球季皆未登上一軍，上季在二軍出賽71場，繳出打擊率0.248、1轟、23分打點的成績單，並在去年10月收到戰例外通知。

回顧當年先選擇來台就讀大學，永田颯太郎接受《中日體育》訪問表示，他自認當時的實力不足以進入愛知縣的大學一級球隊，便透過高中教練的引薦來台。而談到3年日職二軍生涯，永田表示：「雖然過程大多很辛苦，但球迷們溫暖的支持是我最大的支柱，因為有這些經歷，才讓我想要繼續打球。」

由於未獲其他日職球團的青睞，永田決定透過大學時期的因緣，加入台灣的業餘球隊，並將目標放在今年中職選秀。永田颯太郎抱著堅定決心表示：「雖然在日本沒能回應大家的期待，但我現在有了第2次機會。如果我能在台灣更加成長並回到日本，或許這就是對至今照顧過我的所有人最好的回報。」

